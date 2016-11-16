مباحث سوهاج تضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة محل أدوات رياضية

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة الرائد أحمد المراغى رئيس مباحث المركز، من ضبط متهمين بينما لاذ الثالث بالفرار عقب محاولتهم سرقة إحدى المحلات بدائرة القسم، حيث قام المتهم الأول الذى تم ضبطه بمحاولة الهرب عن طريق أسطح العمارات، وحال قفزه سقط أرضا، مما نتج عنه إصابته وتم حجزه بالمستشفى.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بالمرور بشارع المشنب دائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ لهم تواجد "3" أشخاص أحدهم يحمل سلاح نارى بسيارة ربع نقل حمراء اللون حال قيامهم بسرقة محل أدوات رياضية، وما أن شاهدوا القوات حاولوا الفرار فقام الأول بمحاولة القفز بنهر النيل والثانى بالهرب لأسطح إحدى العمارات، وحال قفزه سقط أرضاً مما نتج عنه إصابته ولاذ الثالث بالفرار بالسيارة .

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث المركز بضبط قاسم . ا . ق . م 27 سنة عاطل ويقيم بناحية كوم الصعايده دائرة مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 1975 / 553452 وعدد "16" طلقة من ذات العيار ،وعمرو . ع .ا . ا 25 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية مصاباً " بكسر بفقرات الظهر وكسر بكعبي القدمين " أثناء محاولته الهرب تم حجزه بمستشفى سوهاج الجامعى وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

بمناقشة المتهم الأول اعترف بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي سرقات المحلات التجارية عن طريق كسر الأقفال، وتم ضبط الأداة المستخدمة" أجنة حديدية "، بسؤال فيصل عبد الرحمن ضرار 54 سنة مالك المحل المشار إليه ويقيم بذات الناحية اتهم المذكورين بسرقة محله، بالكشف الجنائى على المتهمين المذكورين تبين سابقة اتهام الأول فـى القضية رقم 1385 جنح مركز جرجا لسنة 2014 " ضرب "وسابقة اتهام الثانى فـى عدد "6" قضايا متنوعة سرقة بالإكراه ، مخدرات ،سرقة ، ضرب أخرهم القضية رقم 4485 جنح مركز جرجا لسنة 2016 " سرقة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، واستجواب المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهم الإجرامى، وضبط المتهم الهارب والسيارة المستخدمة والمسروقات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8145 جنح القسم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.