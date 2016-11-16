ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بحوزته 5 طن زيت مجهول المصدر فى شبرا

كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "صالح.م.ا" 39 سنة صاحب محل مواد غذائيه، وبحوزته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 5 طن (زيت) مجهول المصدر، تم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 7854جنح جزئيه قسم شبرا لسنة 2016، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.