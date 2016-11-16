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جنايات القاهرة تصدر اليوم حكمها على أمين شرطة قاتل بائع الشاى بالرحاب

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جنايات القاهرة تصدر اليوم حكمها على أمين شرطة قاتل بائع الشاى بالرحاب جنايات القاهرة تصدر اليوم حكمها على أمين شرطة قاتل بائع الشاى بالرحاب

>كتب محمود نصر

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، الحكم على أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاى بالرحاب.

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبد الرازق أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل بائع الشاى فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع فى قتل المصابين يحيى خيرى عبد الرحيم وخليفة أحمد خليفة.


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