القوات المسلحة توزع مليون عبوة غذائية جديدة بسيناء والصعيد

بدأت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين وبالتنسيق مع باقي أجهزة ومؤسسات الدولة، في توزيع الحصة الثانية من العبوات الغذائية المخفضة بواقع مليون عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف المعاونة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

ووصل إجمالي ما يتم توزيعه حتى الآن، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، الثلاثاء، ما يقرب من مليوني عبوة من إجمالي 8 ملايين عبوة مخطط تجهيزها وتوزيعها على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الوقت الذي استمرت فيه عناصر الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى توزيع الحصص المقررة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وشهدت نقاط التوزيع إقبالا متزايدا على شراء العبوات التي تم طرحها بنصف ثمن التكلفة بواقع 25 جنيهًا للعبوة الواحدة، وتسيير أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا خاصة في محافظات شمال وجنوب سيناء وفي صعيد مصر.

وأعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة، وتجنب تكرار المناطق التي تم بها توزيع المليون حصة الأولى لتحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب، وضمان وصول العبوات إلى أكبر قدر من المستحقين على مستوى الجمهورية، وسط إشادة من قبل المواطنين بالجهود المبذولة من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة للتلاحم مع أبناء الشعب المصري والتخفيف من الآثار المترتبة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر.