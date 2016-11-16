نائب رئيس كينيا يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، وليليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا، بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين، يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسئولين؛ لبحث سبل دعم التعاون .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، لمراسل “أونا”، إن نائب رئيس جمهورية كينيا أنهى اجراءات وصوله، والوفد المرافق له من استراحة الصالة الحكومية بالمطار، وكان في استقباله وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي .

ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس جمهورية كينيا كبار المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات المشتركة، يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع .