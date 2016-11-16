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قائد عسكرى يمنى يدعو المليشيات الحوثية للاستسلام

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قائد عسكرى يمنى يدعو المليشيات الحوثية للاستسلام قائد عسكرى يمنى يدعو المليشيات الحوثية للاستسلام

>(أ ش أ)

دعا قائد محور تعز جنوب غربى اليمن اللواء خالد فاضل، عناصر المليشيات إلى تسليم أنفسهم طواعية للشرعية وتسليم الأسلحة والمعدات التى بحوزتهم للجيش مقابل الأمان لهم، وطالب قوات الجيش والمقاومة فى تعز برفع الاستعدادات القتالية لتحرير ما تبقى من محافظة تعز فى سياق تحرير جميع المحافظات اليمنية من الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وعودة الشرعية وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التى حققتها القوات فى معارك الأمس شرق تعز.

وأكد فاضل فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية حققت انتصارات جديدة فى تعز وسط انهيارات كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح .

من جانبها، ذكرت مصادر المقاومة المؤيدة للجيش اليمنى فى تعز أن قادة المليشيات نصبوا نقطة أمنية بتقاطع النصر شرق المدينة لمنع عناصرهم من الهروب تحت وطأة هجمات القوات الحكومية والعودة إلى مواقعهم، كما حولت بدروم مستشفى ابن سيناء فى المنطقة إلى سجن للفارين من عناصرهم حتى يتمكنوا من إعادتهم لمواقعهم مرة أخرى.

وأشارت المصادر الى أن المليشيات وأمام الخسائر الكبيرة التى منيت بها قصفت الأحياء السكنية فى مناطق كثيرة مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين، فيما قتل 8 من القوات الحكومية وأصيب 22 آخرون فى معارك الأمس.

وأضافت أن خسائر المليشيات كانت كبيرة إذ قتل 27 من عناصرهم فى المعارك وأصيب العشرات فى عمليات تحرير مواقع شرق تعز من قبضتهم كما تم أسر عدد منهم.. مشيرة الى أن هناك 3 من كبار قادة مليشيات الحوثيين سقطوا قتلى فى المعارك هم أبو فتح وأبو بسام اللذين قتلا فى قصف مدفعى وأبو رعد الذى قتل بنيران قوات الجيش وعدد من مرافقيهم.


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