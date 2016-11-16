اليوم.. البورصة تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات اليوروأسيوية

تستضيف اليوم الأربعاء، البورصة المصرية، المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات اليوروأسيوية في مدينة شرم الشيخ بحضور ما يزيد على 25 رئيس بورصة أوروبية وأسيوية وعربية، لمدة يومين.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن قرار استضافة البورصة لاجتماعات الاتحاد السنوية هو تأكيد على استعادة البورصة المصرية لمكانتها الإقليمية كسوق رائد على مستوى الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن رئاسة البورصة المصرية للاتحاد ركزت على آليات خلق جبهة للدفاع عن مصالح أسواق الناشئة وتدعيم مكانتها على المستوى الدولي.

وأكد عمران، أن اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد سوف يدرس سبل إعادة هيكلة الاتحاد للتغلب على المصاعب التي واجهته خلال السنوات الأخيرة واستعادة دوره فى دعم البورصات الأعضاء، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات التي من شأنها زيادة الاستثمارات الواردة إلى الاتحاد، بالإضافة إلى دعم البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق الاعضاء وتحقيق قدر من التوافق فيما بينها لمواكبة المعايير الدولية.

يذكر أن البورصة المصرية تتولى رئاسة الاتحاد منذ عام 2014 حيث تم انتخابها للمرة الأولى كرئيس للاتحاد بعد ما يقرب من 20 عاما من سيطرة بورصة اسطنبول على رئاسة الاتحاد.