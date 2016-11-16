الأرق يزيد من خطر عدم إنتظام ضربات القلب ويصيب بالسكتات الدماغية

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حذرت دراسة طبية من الدور السلبى الذى يلعبه الأرق فى زيادة مخاطر عدم إنتظام ضربات القلب ، وفى كثير الأحيان ، والمعروفة بإسم " الرجفان الأذينى" أو عدم إنتظام ضربات القلب ، الذى يمكن أن يزيد بدوره خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وقصور وظائف القلب وغيرها من مضاعفات القلب .

ويعرف الباحثون " الأرق" بالصعوبة فى النوم وعدم حصول قسط كاف من النوم أو قلة ساعات النوم.

وقال الباحثون فى جامعة ميتشيجان الأمريكية ، أنه من المعروف أن قلة ساعات النوم تعمل عل زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية ، فضلا عن التأثير السلبى لضغط الدم المرتفع ، السمنة ، والسكتات الدماغية.

فقد أظهرت نتائج الدراسة التى أجريت فى هذا الصدد الأرق قد ساهم فى زيادة بنسبة 29% فى مخاطر الإصابة بالرجفان الأذينى ، بين الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم.

وأوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين سجلوا عدم حصولهم على قسط كاف من النوم وإضطرارهم لقضاء لساعات طويلة دون نوم ليلا ، وضع ذلك ضغطا إضافيا على قلوبهم ، ليصبحوا الأكثر عرضة بنسبة 26% للإصابة بالرجفان الأذينى ، مقارنة بأولئك الذين لم يستيقظوا لساعات طويلة ليلا .