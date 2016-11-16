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بالصور.. تضرر أهالى أبو تيج بأسيوط من تأخر أعمال الصيانة بمحطة القطار

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بالصور.. تضرر أهالى أبو تيج بأسيوط من تأخر أعمال الصيانة بمحطة القطار بالصور.. تضرر أهالى أبو تيج بأسيوط من تأخر أعمال الصيانة بمحطة القطار

>اسيوط – ضحا صالح

اشتكى أهالى مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، من تأخر المسئولين بالمحافظة والمركز فى إنهاء أعمال الصيانة بمحطة قطار أبو تيج، والتى بدأت منذ 2014 واستمرت حتى الآن، وأعلن الأهالى استياءهم من أعمال التكسير والحفر التى تتم بمحطة القطار والتى تتسبب فى العديد من المشاكل للمسافرين منها سقوط الركاب من الرصيف وبعد المسافة بين عربات القطار والرصيف والذى أدى إلى وقوع متكررة بالمحطة.

خالد عمران من أهالى مركز أبو تيج قال إن تأخر اعمال الصيانة بمحطة قطار أبو تيج تسبب فى وقوع العديد من الحوادث بسبب تكسير الرصيف وسقوط الأطفال نتيجة بعد الرصيف عن القطار، وأشار خالد أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى للمحافظة حول تأخر انتهاء أعمال الصيانة وانتهائها إلا أن رد المسئولين كان يتلخص فى أن الأمر يعود إلى السكة الحديد ووزارة النقل والمواصلات، وفى النهاية يكون الضحية المواطنين.

ومن جهته قال المهندس محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبو تيج، إن جميع الأهالى بمركز أبو تيج إصابتهم حالة من الاستياء والضيق بسبب أعمال التكسير والهدم بالمحطة خاصة وأن أعمال الصيانة والتركيبات توقفت.

وأضاف حلمى أن هناك عدة شكاوى تقدم بها الأهالى للمركز، وبناء على تلك الشكاوى استدعيت ناظر المحطة للسؤال عن أسباب التأخير فى أعمال الصيانة، وجاء رد ناظر المحطة أن السكة الحديد تأخرت فى صرف المستحقات المالية الخاصة بالمقاول وبناء عليه أوقف المقاول العمل فى المحطة لحين الانتهاء من صرف مستحقاته، مشيرا إلى أنه قام بإرسال خطابات موجهة إلى المحافظة والسكة الحديد للمطالبة بصرف مستحقات المقاول أو إنهاء العمل فى المحطة بإسناد الأعمال إلى شركة أخرى أو مقاول آخر.

محطة قطار ابو تيج

 

 

 

 

 


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