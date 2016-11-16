بالصور.. مدرسة ابتدائية بشبرا الخيمة تتحول لمقلب قمامة وجراج

القليوبية – محمد قاسم

تحولت مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية بشارع ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة، إلى جراج للسيارات، مما يعرض حياة التلاميذ للخطر بسبب حدوث مشاجرات بين السائقين وبعضهم أمام باب المدرسة أثناء دخولهم وخروجهم يوميًا، فضلاً عن وجود القمامة، مما تسبب فى انتشار العديد من الأمراض بين التلاميذ وأهالى المنطقة.

وقال مصطفى عبد الرحمن، تاجر، من أهالى المنطقة: إدارة المدرسة تركت بعض العاطلين يحولون سور المدرسة إلى جراج للسيارات، وتحدث يوميًا مشاجرات بين السائقين وبعضهم أثناء خروج التلاميذ مما يعرضهم للخطر، فضلاً عن تراكم القمامة أمام المدرسة بدون متابعة من إدارة حى غرب شبرا الخيمة، مما يعرض الأطفال للإصابة بالعديد من الأمراض الصدرية.

وأكد عادل فاروق، مدرس، التلاميذ يعانون يوميًا من وجود جراجات حول سور المدرسة، وعندما يأتون فى الصباح يحدث تكدس حول المدرسة بسبب تواجدها أمام طريق سريع وهو شارع السلخانة، وفوجئنا أن عددًا من العاطلين استولى على سور المدرسة بالكامل وأقاموا جراجًا خاصًا للسيارات النقل والملاكى ويحصلون على شهرية من أصحابها دون رقابة من إدارة الحى، ومنذ عدة أيام حدثت مشاجرة بين السائقين وسط هلع وذعر التلاميذ الذين تصادف خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وقالت هدى مصطفى، ربة منزل، القمامة ملأت جميع شوارع المنطقة فعندما نسير فى أى شارع تجد تلالاً من القمامة حتى وصلت أمام المدارس التى من المفترض أن تكون محرابًا للعلم وبدلاً من أن نجد لافتات "النظافة من الإيمان" وجدنا تلالاً من القمامة، ويقوم الأهالى بحرقها للتخلص منها، مما تسبب فى تصدع بعض جدران سور المدرسة وأصبح معرضًا للانهيار فى أى وقت على رؤوس أبنائنا التلاميذ.

وتساءلت سعاد مجدى، موظفة، "هل من المعقول أن نرسل أبناءنا للتعليم وتكون النتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة بسبب القمامة الموجودة حول أسوار المدرسة التى ستكون سببًا فى تعرضهم لأخطر الأمراض؟، فضلاً عن استغلال بعض العاطلين للسور وحولوه لجراج للسيارات دون أى رد فعل من إدارة المدرسة التى تقدمنا لها بعدة شكاوى بسبب تعرض أبناؤنا للخطر من مشاجرات السائقين اليومية، لكنهم ضربوا بشكوانا عرض الحائط".

ورصد "اليوم السابع" وجود القمامة فى العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية بالمنطقة، حتى وصلت إلى مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية الموجودة بمنطقة بحى غرب شبرا الخيمة، والسور مهدد بالانهيار بسبب حرق الأهالى لتلال القمامة الملقاة بجوار السور وباب المدرسة، فضلاً عن وجود جراج للسيارات حول السور.

وناشد الأهالى اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، الذى أكد كثيرًا اهتمامه بالقضاء على مشكلة القمامة وعودة النظافة للشوارع، وهو ما يقوم به حاليًا فى عدة مناطق بأن يتدخل للقضاء على مشكلة القمامة فى تلك المنطقة وينقذهم مما يعانون منه على أرض الواقع، بعد إصابة العديد منهم فى الفترة الأخيرة بأمراض صدرية نتيجة انتشار القمامة وإزالة جراج السيارات الموجود على سور المدرسة، حفاظًا على حياة التلاميذ من المشاجرات التى تحدث بين السائقين.