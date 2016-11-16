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واشنطن «تندد بقوة» باستئناف الضربات الجوية الروسية في سوريا

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واشنطن «تندد بقوة» باستئناف الضربات الجوية الروسية في سوريا واشنطن «تندد بقوة» باستئناف الضربات الجوية الروسية في سوريا

نددت الخارجية الأمريكية، بقوة،  باستئناف روسيا،  الضربات الجوية في سوريا، أمس الثلاثاء وقالت إنها تعتقد أن استهداف المستشفيات والمدنيين في مدن مثل حلب يشكل إنتهاكا للقانون الدولي.

وقالت إليزابيث ترودو المتحدثة باسم الوزارة، إن تجدد القصف يتزامن مع محادثات متعددة الأطراف في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع والإتفاق على خارطة طريق من أجل تسوية سياسية.

وأضافت ترودو، للصحفيين: “نندد بقوة باستئناف الروس والنظام السوري الضربات الجوية في سوريا”.

وتابعت قائلة: “أحدث الهجمات التي جرى الإبلاغ عنها استهدفت خمسة مستشفيات وعيادة متنقلة واحدة في سوريا، نعتقد أن هذا إنتهاك للقانون الدولي”.

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