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"الأعلى للجامعات" يحسم خريطة الانتخابات الطلابية اليوم

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"الأعلى للجامعات" يحسم خريطة الانتخابات الطلابية اليوم "الأعلى للجامعات" يحسم خريطة الانتخابات الطلابية اليوم

>كتب وائل ربيعى

بعد تغيير الموعد للمرة الثالثة على التوالى بسبب ارتباطات الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، إذ أنه من المقرر أن يحسم المجلس خريطة الانتخابات الطلابية، التى ستنطلق بالجامعات بالأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجارى.

 

وتعرض اللجنة الفنية الخاصة بالتعليم المفتوح والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات، تقريرها النهائى على المجلس، ومن ذلك عرض البرامج المهنية الخاصة بالتعليم المفتوح، وذلك للموافقة على البرامج المهنية التى تعد أحد بدائل نظام التعليم المفتوح القائم، التى تقدمت بها الجامعات لبدء الدراسة بها.

 

كان من المقرر عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى الخميس المقبل، إلا أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر تقديم الموعد ليعقد اليوم الأربعاء؛ لارتباط الوزير بحضور اجتماع مجلس الوزراء.

 


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