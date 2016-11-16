"نقل البرلمان": نجرى تعديلات نهائية على قانون المرور الجديد قبل مناقشته

كتب أحمد عرفة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن هناك عدة ملفات تسعى اللجنة للانتهاء منها خلال الأيام المقبلة على رأسها تعديلات قانون المرور الجديد، الذى سيساهم فى القضاء على الازدحام المرورى.

وأضاف عضو لجنة النقل بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تجرى حاليًا التعديلات النهائية عليه، عبر طرحه للحوار مع عدد من الجهات قبل إرساله إلى مكتب البرلمان بحيث يتم مناقشته بشكل مفصل.

وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن التعديلات التى تجريها اللجنة على قانون المرور الجديد ستساهم فى الحد من حوادث الطرق.