أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد إرتفاع بقيمة عشرة جنيهات مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء وكان المعدن الأصفر شهد إنخفاض متتالي في الأسواق ومحلات الصاغة عقب إصدار البنك المركزي قرار تعويم الجنية أمام الدولار الأمريكي وتحرير سعر الصرف للبنوك الرسمية التي سيطرت بشكل كبير على التعاملات في البيع والشراء وإستطاعت التغلب على السوق السوداء مما خفض سعر العملة الخضراء التي لها دور كبير في سعر الذهب.

ومنذ أيام قلية عقب التعويم إنخفض سعر المعدن النفيس في بداية التعاملات إلا أنه عاود الإرتفاع الطفيف ويعد المعدن الأصفر من أهم المعادن في العالم حيث يأتي في المركز الثاني في رأي الإقتصاديين من حيث الأمان الإستثماري بعد تجارة العقارات وكذلك سعر الدولار حيث يزداد ويرتفع سعر الجرام على حسب قيمة الصرف في البنوك والسوق السوداء ومن جه أخرى صرح وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة سوف تقوم بطرح مزايدة عالمية من أجل التنقيب عن الذهب في 12 المقبل وأن أرباح الحكومة من منجم السكري بلغت 40 مليون دولار بالإضافة إلى 80 مليون دولار رسوم.



سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2016 في الأسواق ومحلات الصاغة.

سجل سعر الذهب عيار 24 —– 606 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 —- 530 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 18 —- 454 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 14 —–353 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 10—- 252 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب —– 4240 جنيه

سجل سعر الأوقية الذهبية —- 18838 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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