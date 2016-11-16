أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2016

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2016 سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2016

الذهب اليوم في تشهد إرتفاع بقيمة عشرة جنيهات مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء وكان المعدن الأصفر شهد إنخفاض متتالي في الأسواق ومحلات الصاغة عقب إصدار البنك المركزي قرار تعويم الجنية أمام الدولار الأمريكي وتحرير سعر الصرف للبنوك الرسمية التي سيطرت بشكل كبير على التعاملات في البيع والشراء وإستطاعت التغلب على السوق السوداء مما خفض سعر العملة الخضراء التي لها دور كبير في .

ومنذ أيام قلية عقب التعويم إنخفض سعر المعدن النفيس في بداية التعاملات إلا أنه عاود الإرتفاع الطفيف ويعد المعدن الأصفر من أهم المعادن في العالم حيث يأتي في المركز الثاني في رأي الإقتصاديين من حيث الأمان الإستثماري بعد تجارة العقارات وكذلك حيث يزداد ويرتفع سعر الجرام على حسب قيمة الصرف في البنوك والسوق السوداء ومن جه أخرى صرح وزير البترول والثروة المعدنية أن سوف تقوم بطرح مزايدة عالمية من أجل التنقيب عن الذهب في 12 المقبل وأن أرباح الحكومة من منجم السكري بلغت 40 مليون دولار بالإضافة إلى 80 مليون دولار رسوم.


سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2016 في الأسواق ومحلات الصاغة.

    سجل سعر الذهب عيار 24 —– 606 جنيه
    سجل سعر الذهب عيار 21 —- 530 جنيه
    سجل سعر الذهب عيار 18 —- 454 جنيه
    سجل سعر الذهب عيار 14 —–353 جنيه
    سجل سعر الذهب عيار 10—- 252 جنيه
    سجل سعر الجنيه الذهب —– 4240 جنيه
    سجل سعر الأوقية الذهبية —- 18838 جنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه