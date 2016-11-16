سعر الدولار اليوم الأربعاء 16/11/2016 في السوق السوداء والسفارة البريطانية تكشف بنود سرية خاصة في اتفاقية قرض صندوق النقد

سعر الدولار اليوم، حيث واصلت العملة الخضراء انخفاضها الحاد في مصر، فبعد إعلان البنك المركزي عن وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي التي بلغت 2.75 مليار دولار، انخفضت بشكل كبير أسعار العملة الأمريكية في البنوك تدريجيا مع اختفاء تام للسوق السوداء للعملة، فقد تراجع الدولار تدريجيا من 18 جنيه ليسجل مستويات تقترب من 15 جنيه.

وعلى صعيد آخر ذكر بيان صادر عن السفارة البريطانية في القاهرة، أن صندوق النقد الدولي اشترط على مصر سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي تبلغ 3.6 مليار دولار حسب تصريحات رسمية، وقالت السفارة أن الحكومة ملزمة بسداد المستحقات قبل الحصول على باقي شرائح القرض الدولي، مما يثير العديد من علامات الاستفهام مجددا عن جدوى القرض.

من جانب آخر، نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي الأنباء المتداولة عن امتناع البنوك عن بيع العملة الأمريكية للمواطنين، واقتصارها فقط على الشراء، وأشار أن البنك المركزي قام بضخ 1.4 مليار دولار من أجل تلبية حاجة العملاء من العملة الصعبة، إلا أن تأكيدات عديدة من المستثمرين والمستوردين تحدثت عن رفض البنوك بيع العملة الخضراء.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 16/11/2016

بدأت السوق السوداء في العمل من جديد بعد امتناع البنوك عن بيع العملة الخضراء، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وواصلت الأوساط الاقتصادية في مصر حالة عدم الثبات، عقب صدور قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وكذلك خفض قيمته بنسبه كبيرة أمام العملات العربية والأجنبية، وبدأت البنوك في العمل بالأسعار الجديدة، مما أدى إلى اختفاء السوق السوداء لبعض الوقت، الجدير بالذكر أن البنوك الحكومية والخاصة تفتح أبوابها للمواطنين حتى التاسعة مساءا، وكذلك تعمل في أيام العمل الغير رسمية.



سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 15.25 جنيه للشراء و15.75 للبيع في بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التحديات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.

ونجحت جهود البنك المركزي في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبمناقشة تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.00 للشراء مقابل 5.25 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

وبالنظرلأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 18.25 للشراء مقابل 18.50 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وفي تعليق دولي على قرار تعويم الجنيه، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن خفض قيمة العملة المصرية، وتعويم الجنيه ترك أثرا ايجابيا على تصنيف مصر الائتماني، وأدى إلى استقرار الترتيب، وأكد تقرير صادر من المنظمة، أن هذه القرارات هي خطوة رئيسية في الاصلاحات الاقتصادية في مصر، ولكن التثرير حذر من المخاطر والتحديات السياسية والانسانية والاجتماعية التي تصاحب مثل هذه القرارات مثل غلاء الأسعار.

وأضاف التقرير أن تعويم العملة سيسهل الطريق بشدة نحو الحصول على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي، مع خطوة رفع الدعم عن الوقود، وتوقع التقرير موافقة البنك الدولي على القرض يوم الجمعة القادم، وأكدت مديرة الصندوق في سياق آخر أنها ستكتب توصيتها بالموافقة على القرض لمصر، وأكدت الوكالة أن القرض سيدعم الاحتياطي النقدي، وسيعزز ثقة المستثمرين الأجانب.

وعالميا صرح مدير عام الصندوق الدولي أن الحكومة المصرية قد خططت وأعدت برنامج اقتصادي واضح، من أجل مواجهة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل نقص العملة الأجنبية، والعجز الكبير في الموازنة، خاصة مع انقطاع السياح عن زيارة مصر، وهروب المستثمرين الأجانب وإغلاق العديد من التوكيلات، مما أدى إلى تصاعد كبير في الدين العام الداخلي والخارجي.

وأضف مدير البنك الدولي أن خفض قيمة الجنيه، وتعويم سعر الصرف، كانا ضروريين من أجل الموافقة على القرض الدولي، من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزرع روح الثقة للمستثمرين الأجانب، وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتعزيز موارد الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، وأكدت أن البنك اشترط ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعن عن الوقود، وتقوية الأمن الاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والنساء.

شبكةعيونالإخبارية

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