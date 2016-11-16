مع قدوم الشتاء.. 3 نصائح لعلاج برد العيون

كتبت رانيا سعد الدين

قد يكون المصطلح غريبًا ولكنها الحقيقة، حتى العيون تصاب بالبرد ويكون على هيئة فيروس يصيب العين فيؤثر على جودة الرؤية وسلامة الأنسجة التى تتحول إلى اللون الأحمر القانى، مع ظهور إفرازات كثيرة يتدرج لونها من الأبيض إلى الشفاف ويقدم موقع "searchhomeremedy" 3 نصائح لعلاج هذا العرض بالوسائل الطبيعية

1- كمادات البطاطس

شرائح البطاطس غير المطهية تحتوى على نسبة عالية من مهدئات الأنسجة التى تجعلها قادرة على امتصاص الالتهابات سريعًا وجعل العين بعد تكرار وضع كمادات البطاطس تكون بحال أفضل، ولكن يجب الحرص على قلب دوائر البطاطس كل دقيقة

2- زهور البابونج

مغلى زهور البابونج من أنواع العلاج الطبيعى الذى يعمل على تهدئة أنسجة العين وتطهيرها بسبب الزيوت العطرية الموجودة فى أوراق البابونج، كما أنها قادرة على إزالة الإفرازات حتى لا تؤثر على مستوى الرؤية

3- ماء الورد

من حلول العلاج الطبيعى الذى يكسب العيون جمالا وبريقا ويفيد الجلد المحيط بالعين أيضًا كما أنه يساعد فى تخفيف التهابات العيون بشكل ملحوظ، خاصة عندما يكون باردًا ويشطف بة العين مرة فى الصباح وأخرى مساء.