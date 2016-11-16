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الأهلى يضع سياسة جديدة لتجديد عقود الكبار

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الأهلى يضع سياسة جديدة لتجديد عقود الكبار الأهلى يضع سياسة جديدة لتجديد عقود الكبار

>كتب رمضان حسن

وضع مسئولو النادي الأهلى سياسة جديدة فى تجديد عقود لاعبي الفريق الأول (الذين تخطوا حاجز الـ30 عاما)،وهي التجديد لهم لمدة موسم واحد فقط، وذلك حتى لا تتعرض القلعة الحمراء لأي ضغوط فيما بعد فى حالة وجود رغبة فى التخلص من أى لاعب بعد نهاية عقده، كما أن الإدارة تعتقد ان هذا البند يحفّز اللاعبين الكبار على بذل قصارى جهدهم فى المباريات للبقاء أطول مدة مع النادى.

وقال مصدر بالأهلي، إن هذه السياسة لن تُطبّق على مركز حراسة المرمي لسبب واحد وهو أن الحرّاس يستمرون فى الملاعب وقت طويل طالما أنهم قادرون على العطاء بدليل وجود الحضري حتى الآن كحارس أساسي مع وادي دجلة والمنتخب الوطني.

 وأكد أنه تم تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتنفيذ هذه السياسة الجديدة علي أرض الواقع بداية من التجديد لحسام غالي قائد الفريق الاحمر والذى ينتظر ان يوقّع علي عقدا مع النادي مدته موسم واحد قابل للتمديد،إضافة إلي المهاجم المخضرم عماد متعب فى حالة استقرار البدري بشكل نهائى على بقائه داخل النادي.


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