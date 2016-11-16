بالصور.. تجاعيد يدي مادونا تفضح عمرها

بالرغم من عمليات التجميل التي تخضع لها النجمة العالمية مادونا Madonna، لتحافظ على إطلالتها وتبدو أصغر سناً، إلا أن التجاعيد فضحت عمرها أثناء حضورها جولة من جولات فنون القتال الحر MMA التي نظمتها شركة UFC أكبر الشركات المنظمة لهذا النوع من المنافسات القتالية في نيويورك.

وبدا الفرق واضحاً بين وجه مادونا وتجاعيد يديها عندما رفعتها إلى اأذعلى وهي في لحظة إثارة أثناء مشاهدة المباريات المختلفة.

ولم تفلح مادونا في إخفاء تأثير أعوامها الـ 58 على يديها التي رصعتها بمجموعة كبيرة من الخواتم، بحسب صحيفة "Daily mail" البريطانية.

يشار الى أن مادونا من عشاق نجم فنون القتال الحر الإيرلندي كونور مكجريجور الذي فاز في تلك الليلة على منافسه إيدي الفريز، وحصل على لقب بطل الوزن الخفيف ليضيفه إلى اللقب الذي يمتلكه وهو بطل وزن الريشة.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن