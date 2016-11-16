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أوبرا تتعرض لهجوم شرس على تويتر..والسبب!

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الثلاثاء 15-11-2016 19:48

تعرضت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تمنت التوفيق للرئيس الأمريكي الجديد دونالد .

ولم يقتصر الهجوم على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل شارك فيه عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود؛ وذلك بعد نشرها تغريدة على حسابها الخاص على "تويتر" تتمنى فيها التوفيق للرئيس الأمريكي.

واعتبرت أوبرا أن فوز ترامب يمثل لها أملاً جديداً في مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي يتظاهر فيه الآلاف في الشوارع رفضاً له، وأيضاً في الوقت الذي بكى العديد من النجوم حزناً لفوزه.

واختلفت ردود أفعال النجوم على تغريدة أوبرا المثيرة للجدل، فمنهم من هاجمها لفظياً، ومنهم من توقف عن متابعتها.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلقَ أيّ دعم خلال حملته الانتخابية من نجوم هوليوود الذين سخروا إمكانياتهم لدعم منافسته هيلاري كلينتون.

 

 

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