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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن متفائلا فهناك مفاجآت جيدة

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن متفائلا فهناك مفاجآت جيدة برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن متفائلا فهناك مفاجآت جيدة

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مواليد عاطفيون لدرجة مفرطة، وخيالهم واسع بحيث يتمتعون بقدرة كبيرة على السفر فى عالم الأحلام، وهم رومانسيون جداً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى وإرادتهم فى الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المشعة، مثل اللون الأبيض والفضى .

 

على الصعيد المهنى

تتمتع بهدوء خلال هذه الفترة ومن المؤكد انك ستحصد ثمار الجهد الكبير الذى قمت به خلال الفترة الماضية، كن متفائلا فهناك مفاجآت جيدة لك بالصعيد المهنى.

 

على الصعيد العاطفى

أنت فى مرحلة الاستقرار العاطفى هذه الفترة، لانك دائم السعى للإرضاء شريكك لكن عليك ان تحد من تقديم التنازلات المبالغ فيها حتى لا يتحول الامر لـحق مكتسب، و تندم بعد ذلك.

 

على الصعيد الصحى

تحتاج إلى النظر لنفسك قليلاً والاهتمام بها، لا تدع الوقت يسرقك فأنت فى حاجة للراحة لكى تستعيد نشاطك من جديد.

 

توقعات علماء الأبراج

الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة، القرارات التى كنت قد أجلتها حتى الآن قد تكون هامة جداً بالنسبة لك، لكن يجب أن لا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك فكر فى الأمور بعناية وبهدوء.


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مصر 365

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