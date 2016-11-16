مقتل سائق أطلق عليه مجهولون النيران بمركز القوصية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدري

لقى سائق من عائلة النصادفة، من عزبة خلف كيلانى بقرية القصير بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، مقتله، بعدما أطلق عليه مجهولون وابلا من الأعيرة النارية ، أثناء عودته من مدينة القوصية إلى قريته.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط ، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل "محمد.ف..د" ، البالغ من العمر 22 عاما ، المقيم بعزبة خلف كيلانى بقرية القصير بمركز القوصية ، ويشتبه فى قتله أخذا بالثأر .

تم نقل الجثة لمستشفى القوصية المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.