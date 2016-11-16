أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل سائق أطلق عليه مجهولون النيران بمركز القوصية بأسيوط

Google+ Print
مقتل سائق أطلق عليه مجهولون النيران بمركز القوصية بأسيوط مقتل سائق أطلق عليه مجهولون النيران بمركز القوصية بأسيوط

>أسيوط – هيثم البدري

لقى سائق من عائلة النصادفة، من عزبة خلف كيلانى بقرية القصير بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، مقتله، بعدما أطلق عليه مجهولون وابلا من الأعيرة النارية ، أثناء عودته من مدينة القوصية إلى قريته.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط ، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل "محمد.ف..د" ، البالغ من العمر 22 عاما ، المقيم بعزبة خلف كيلانى بقرية القصير بمركز القوصية ، ويشتبه فى قتله أخذا بالثأر .

تم نقل الجثة لمستشفى القوصية المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365