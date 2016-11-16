حبس عاطل لاتهامه بتشويه جسد حلاق بماء نار

كتب أحمد حربى

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإلقائه مادة حارقة "ماء نار" على حلاق وتسبب فى تشويه جسده.

وكشفت التحقيقات أن خلافا قديما نشب بينهما، حيث شدد المتهم على المجنى عليه بعدم استقبال أحد الأشخاص بالصالون عمله للحلاقة لوجود خلافات بينهما، إلا أن المجنى عليه تعمد ضيافته، مما تسبب فى إثارة المتهم الذى أحدث إصابته تأديبا له.

وأكدت التحقيقات أن مستشفى الساحل استقبل "أحمد ح م 31 سنة" حلاق، مصاب بحروق متعددة بالوجه والذراعين، وبالانتقال والفحص أمكن التوصل وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "صواف ج ع" 29 سنة عاطل.

ومن خلال إعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12 مم، و 5 طلقات من ذات العيار " و بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع واقر بارتكاب الواقعة عن طريق إلقاء مادة كاوية "ماء نار".