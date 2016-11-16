نائب بالقليوبية يتراجع عن تصريحات سابقة بوجود أزمة بين النواب والمحافظ

القليوبية - محمد قاسم

تراجع الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن قائمة دعم مصر بالقليوبية، عن حديثه السابق والتى ووصف فيها محافظة القليوبية بأنها بلا محافظ وأن جميع نواب المحافظة مستاءون من طريقة تعامل المحافظ فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وذلك عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى 9 نوفمبر الماضى.

وقال سليم فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه لا توجد أى خلافات مع محافظ القليوبية الذى منذ أن جاء فى منصبه يقوم بعمل جولات ميدانية فى عدة مدن لبحث مشاكل المحافظة على أرض الواقع ومن خلال التفاعل الدائم مع المواطنين كان آخرها أمس بحضوره مدينة طوخ وعقد لقاء مع أبناء الدائرة وفى حضور عدد من النواب لبحث مشاكل المواطنين.

وأضاف سليم أن محافظ القليوبية اتفق مع النواب على حضور لقاءات جماهيرية فى كل دائرة بالمحافظة للوقوف على مشاكل المواطنين وحلها.

وأوضح سليم أن ما تردد عن وجود أزمة بين محافظ القليوبية وعدد من النواب ليس له اساس من الصحة وأنه عندما يقوم بتقديم أى طلبات تخص مشاكل المواطنين يجد استجابة سريعة من اللواء عمرو عبد المنعم فى بحثها وحل أى مشكلة يتم عرضها عليه فى وقت سريع.