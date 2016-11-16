رئيس ميناء الإسكندرية: انتهاء مشروع كوبرى الدخيلة إبريل المقبل

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئس هيئة ميناء الإسكندرية، إن وزير النقل الدكتور جلال السعيد، خلال زيارة وزير النقل الأخيرة للميناء، قرر استئناف أعمال كوبرى الدخيلة بعد نقل قسم شرطة الدخيلة والحصول على جميع الموافقات.

وأضاف رئس هيئة ميناء الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من 75% من أعمال التنفيذ، على أن يتم استلام المشروع فى إبريل 2017، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى حل أزمة مرورية كبيرة بطريق العجمى والورديان ويسمح بنقل الشاحنات والمقطورات إلى الطريق الساحلى مباشرة وتخفيف العبء على الطريق الحالى وتقليل الحوادث.

وأشار عطية، إلى أن تكلفة مشروع كوبرى الدخيلة هى 280 مليون جنيه، وهو مشروع خدمى كبير لتسهيل حرة الشاحنات وخروجها بسلام من الميناء، بالإضافة إلى أنه يخدم أبناء المجتمع السكندرى.