حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تندم على ثقتك الزائدة بالآخرين

يتميز برج الحمل بالعفوية المطلقة، وحبه للناس والتعرف على مجتمعات جديدة، لكن يعيبه قلة الثقة بنفسه دائم الحاجة إلى دعم خارج لإثبات نفسه، وردود أفعاله متسرعة للغاية فى إصدار أحكامه على الغير، لكن سرعان ما يندم ويعترف بخطائه.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى :

بداخلك طاقة هائلة حاول استغلالها فى تحقيق أحلامك العملية لأنها ستساعدك أن تصبح قائدا فى مجالك العملى

الحمل على الصعيد العاطفى :

لا تندم على ثقتك الزائدة بالآخرين، ركز فى المواقف و حاول ان تصل الخيوط ببعضها، و سريعا ما ستتعرف على أخطاء وتتخطها دون خسائر.

الحمل على الصعيد الصحى :

الوقت مناسبة لممارسة رياضتك المفضلة حاول استعادة نشاطك مرة أخرى، و تمتع بصحة جيدة

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

التفكير الجيد وترتيب أولوياتك هو السبيل الوحيد فى هيكلة حياتك فى شتى نواحيها، أنت تترك انطباعا جيدا فى المحيط العائلى، فالوقت مناسب للأجواء العائلية استغل الوقت للتجمعات و قضاء أكبر وقت ممتع مع أسرتك.