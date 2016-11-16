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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد الصحى والمهى والعاطفى.. أحلامك لا تناسب مهاراتك

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد الصحى والمهى والعاطفى.. أحلامك لا تناسب مهاراتك برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد الصحى والمهى والعاطفى.. أحلامك لا تناسب مهاراتك

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هدوء داخلى وذكاء قد يصل إلى حد الخبث فى كثير من الأحيان، وبحث دائم عن النجاح لكن دون بذل مجهود كبير، يميلون إلى السلبية فى كثير من أفعالهم هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم لمواليده اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج الجدى على الصعيد المهني:

تطلعاتك وأحلامك فى عملك لا تناسب قدراتك ومهاراتك ، فعليك التطوير من ذاتك حتى تصل إلى حلمك ، وليس الاعتماد فقط على التمنى وانتظار المعجزات.

 

على الصعيد العاطفي:

طريقة التامل بينك وبين شريك حياتك ستؤدى الى فشل العلاقة ، فالشك يدمر الحب ويمحو المشاعر ، فحاول الوصول الى حل سريع لإنهاء الأزمات التى تعترض علاقتكما إذا كنت حريص بالفعل على شريكك.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

العادات الغذائية الخاطئة التى تمارسة ستعرضك لوعكة صحية كبية انت لست فى حاجة لها الأن ، فعليك الاهتمام بصحتك وبالوجبات التى يحتاجها جسدك ، خاصة الفواكه والخضروات الطازجة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

تأتيك فرصة جيدة اليوم لتحقيق إنجاز هام فى عملك ، لا تدع الفرصة تفوتك وحاول الإمساك بها واستغلالها لتحصل على ثقة مديرينك فى العمل ، فالفرص لا تأتى كثيراً.


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مصر 365

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