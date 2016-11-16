حظك اليوم برج الميزان 16/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. مشكلة فى عملك حاول حلها سريعا

يعانون أبناء برج الميزان من العصبية المفرطة التى تهدأ فى سن النضج و ذلك يرجع لطبيعته الهوائية المسيطرة عليه، ينجذب برج الميزان إلى الحياة الاجتماعية المزدحمة، و يكره العزلة و الانطوائية، لكن يملئه التناقض حيث تجده فجأة مستقلاً بنفسه ولكن هذا لا يستمر طويلاً.

برج الميزان على الصعيد المهنى..

مشكلة طارئة فى عملك حاول أن تهدأ قليل حتى تصل إلى حلول سريعة لها، ولا تنجذب وراء الأفكار السلبية فتستهد كل ما تحاول بنائه.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

الوقت مناسب لمصارحة شريكك بمشاعرك تجاه، لا تحاول التأجل كثيراً فالوقت ليس فى صالحك.

على الصعيد الصحى ..

ستمر بوعكة صحية خفيفة نظراً لتقلب الأحوال الجوية، تناول الكثير من المشروبات الدافئه وخذ قسط من الراحة، حتى لا تنتكس.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

لا تنبهر فى وجود الكثير من الناس حولك، فهناك الكثير منهم مزيفون، فلا تخدعك مظاهرهم الكاذبة، استعد تركيزك مرة ثانية و حاول الانتباه من الاخرين