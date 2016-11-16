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حظك اليوم برج الحوت 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. الارتباك والتوتر يسيطران على يومك

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حظك اليوم برج الحوت 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. الارتباك والتوتر يسيطران على يومك حظك اليوم برج الحوت 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. الارتباك والتوتر يسيطران على يومك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بأنه حساس للغاية ومخلص خاصة فى علاقته بالأصدقاء حيث يمنحهم اهتمامًا كبيرًا ويتعامل مع مشاكلهم وكأنها مشكلته الخاصة، ويتميز أيضًا بسعيه الدائم نحو الاستقلال وبالإبداع الشديد.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

حان الوقت لأن تركز أكثر على مواهبك وألا تركز على نقاط الضعف الخاصة بك، وتأكد من أن الأيام القادمة ستكون أيامًا جيدة بالنسبة لك، بشرط أن تكون صارمًا وحاسمًا فى استراتجيتك فى العمل وأن تكون دقيقًا جدًا فى قراراتك وكلماتك أيضًا، ومن المنتظر أن تتلقى بعض المال من مصادر غير متوقعة ولم تكن فى الحسبان.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

قد يحدث سوء تفاهم فى علاقتك بالشريك اليوم يؤثر عليها بالسلب فأنت تتصرف بدافع طيب وتتعامل بنية حسنة ولا تأخذ فى اعتبارك الآثار المترتبة على الإجراءات التى تتبعها، ستكون المشكلة كبيرة مع شريكك ولكنك تحتاج فقط للصبر لتسوية هذا الوضع.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

من المحتمل أن تعاودك اليوم آلام بسبب الأمراض المزمنة التى تعانيها، إذا كنت مثلاً ممن يعانون من ضغط الدم أو السكر من الضرورى أن تكون حذرًا بشأن نظامك الغذائي، الصداع النصفى والصداع بسبب التوتر هما أيضًا من الأعراض المتوقعة فى هذا اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم يشوبه بعض الارتباك بالنسبة لك بسبب حركة الكواكب عقلك سيكون فى قلق دائم بشأن بعض المشاكل التافهة التى لا جدوى من التفكير فيها، ومن غير المرجح أن تتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق لذلك حاول أن تهدأ وتسترخى وتراجع طريقة تفكيرك فى المشاكل المختلفة.


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مصر 365

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