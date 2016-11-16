حظك اليوم برج القوس الأربعاء ١٦-١١-٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية

برج القوس على الصعيد العاطفى

على الرغم من أن الفترة الماضية كانت جيدة إلى حد كبير، الا ان علاقتك بشريك الحياة تحتاجرإلى مزيد من الاهتمام حتى تعود إلى ما كانت عليه فى الماضى، الحبيب فى حاجة إليك هذه الفترة

برج القوس على الصعيد المهنى

حاول أن تحافظ على هدوئك فى العمل فى التعامل مع الأزمات التى تمر بها فى العمل، ربما تحتاج اليوم الى مراجعة حساباتك حتى تعرف كل يمكن أن تسيطر على كافة الخلافات التى مررت بها مؤاخرا.

على الصعيد الصحى..

تناول الطعام الصحى هو أولى الخطوات التى يجب أن تتخذها للحفاظ على صحتك وإنقاص وزنك بشكل طبيعى، كما انه من المهم أن تُمارس الرياضة بشكل منتظم كما أوصاك الطبيب.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، خصوصا على مستوى العائلة فمن المتوقع أن تحدث بعض التغيرات، ولكن هناك تحذيرات من إصابتك بازمة صحية طارئة بسبب الضغوط التى تتعرض لها يوميا.