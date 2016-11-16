أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأربعاء ١٦-١١-٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء ١٦-١١-٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية حظك اليوم برج القوس الأربعاء ١٦-١١-٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية

>

برج القوس على الصعيد العاطفى

على الرغم من أن الفترة الماضية كانت جيدة إلى حد كبير، الا ان علاقتك بشريك الحياة تحتاجرإلى مزيد من الاهتمام حتى تعود إلى ما كانت عليه فى الماضى، الحبيب فى حاجة إليك هذه الفترة

 

برج القوس على الصعيد المهنى

حاول أن تحافظ على هدوئك فى العمل فى التعامل مع الأزمات التى تمر بها فى العمل، ربما تحتاج اليوم الى مراجعة حساباتك حتى تعرف كل يمكن أن تسيطر على كافة الخلافات التى مررت بها مؤاخرا.

 

على الصعيد الصحى..

تناول الطعام الصحى هو أولى الخطوات التى يجب أن تتخذها للحفاظ على صحتك وإنقاص وزنك بشكل طبيعى، كما انه من المهم أن تُمارس الرياضة بشكل منتظم كما أوصاك الطبيب.

 

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، خصوصا على مستوى العائلة فمن المتوقع أن تحدث بعض التغيرات، ولكن هناك تحذيرات من إصابتك بازمة صحية طارئة بسبب الضغوط التى تتعرض لها يوميا.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى