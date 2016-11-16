حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خبر عائلى سار فى الطريق إليك

برج العذراء من اكثر الأبراج ذكاءاً لكنه فى نفس الوقت يعانى من بعض المشاكل وهى الصراحة المطلقة التى قد تصل إلى حد الوقاحة أحياناً وهذا ما يغضب المحيطين به لذلك يجب أن يتخلصا من هذه العادة.

على الصعيد المهنى..

يوم عمل هادئ وبعيداً عن أى ضغوط ، وإذا استمريت على أدائك المتميز فى عملك ستنتهى من الضغوطات النفسية التى تؤثر على طريقة عملك وتجعلك محل نقد زملائك ومديرينك.

على الصعيد العاطفى

تلتقى اليوم شخصا بالصدفة يجذب انتباهك من الوهلة الأولى وتسعى للتعرف عليه ، كن ذكياً فى طريقة التعامل ، واستغل مهاراتك جيداً فى محاولة التعرف على ذلك الشخص.

على الصعيد الصحى

وزنك زاد كثيراً فى الفترة الماضية ، عليك اتخاذ قرار ببدء ممارسة الرياضة بشكل منتظم على الأقل ساعة يومياً ، كما يمكنك ممارسة رياضة الجرى قبل الذهاب للعمل صباح كل يوم.

توقعات علماء الفلك:

خبر عائلى سار فى الطريق إليك ، تحتاج لمزيد من التواصل مع أسرتك وأقاربك ، سواء من حيث المكالمات التليفونية أو الزيارات ، فهذه فرصتك عن طريق أخبار اليوم السارة.