حظك اليوم برج الدلو الأربعاء ١٦-١١-٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكافأة مالية اليوم من العمل

برج الدلوعلى الصعيد العاطفى

الشريك فى حاجة إليك، الفترة الماضية كانت صعبة وغير محتملة ، عليم أن تعوضه وتمنحه قليل من الاهتمام والحب، اليون مناسب جدا للقاء رومانسى مع الشريك تعوضوا فيه ما فقدتوه خلال الأيام الماضية.

برج الدلو على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل غير مستقرة تماما، ربما تحتاج الى تنظم وقتك واستغلاله بشكل جيد، حتى ينعكس هذا بشكل جيد على عملك، اليوم ستحصل على مكافأة مالية بسبب عمل رائع ستقوم به

على الصعيد الصحى...

انقاص الوزن واتباع نظام غذائى صحى اصبح أمر ضرورى حتى تنقذ نفسك من مضاعفات الوزن الزائد، كما أن هذا كان له تأثير سئ على حياتك بشكل عام، فعليك أن تذهب إلى احد المختصين فى أشرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة جيدة على مستوى حياتك العاطفية، اما على مستوى العمل فستحدث بعض التغييرات التى من شأنها ان تؤثر عليك سلبا.