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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى عروضا لمشاريع مشتركة

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى عروضا لمشاريع مشتركة حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى عروضا لمشاريع مشتركة

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتميز بأنه لا يتكلم كثيرًا ولا يمكن أن يثق فى الآخرين بسهولة وعلى العكس يأخذ قراراته بسرعة ودون تردد ولكن بحكمة أيضًا.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

تحقق إنجازاً هاماً فى عملك كنت قد أجلته كثيراً ، لكن لا تدع ذلك يؤثر على طريقة أدائك ويصيبك بالكسل والخمول، حاول الاستمرار فى طريقة العمل التى ترضى مديرينك ولا تعرضك للنقد.

 

على الصعيد العاطفي:

قد تخسر شريك حياتك بسبب مشكلات صغيرة تتفاقم وتؤثر على طبيعى العلاقة بينكما وقد تؤدى إلى فشلها ، فحاول احتواء الموقف والاستماع جيداً لشريك حياتك والتخلى عن سوء النية فى التعامل بينكما.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

صحتك تبدو على ما يرام ، ولكن احذر نزلات البرد والأنفلونزا بسبب تغيير الأجواء ، واستمر على تناول المشروبات الساخنة يومياً.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تتلقى اليوم عروضاً من عدة أصدقاء للدخول فى مشاريع مشتركة معهم ، فكر جيداً قبل اتخاذ القرار، وادرس الأمر من كافة جوانبه ولا تتسرع ، ولا مانع من استشارة المقربين إليك.


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مصر 365

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