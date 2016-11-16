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حظك اليوم برج الجوزاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. لا تستسلم للإحباط وثق بأفكارك

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حظك اليوم برج الجوزاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. لا تستسلم للإحباط وثق بأفكارك حظك اليوم برج الجوزاء 16/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. لا تستسلم للإحباط وثق بأفكارك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الهوائى المعروف عنه سرعة تبدل المزاج وتقلبه ولكنه يتميز بأنه يحسن الكلام والتفكير مما يجعله يكسب قلوب الناس بسرعة.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

أصحاب رؤوس الأموال من أبناء هذا البرج سيحققون مكاسب كبيرة اليوم، والأشخاص الذين ينطوى عملهم على التواصل مع الناس وإقناع العملاء حيث يقتنع الناس بسهولة بأفكارهم اليوم ورغم أن المكاسب المالية اليوم ستتأخر قليلاً إلا إنهم سيحصلون على المكاسب بالتأكيد.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تحدث تطورات على الصعيد العاطفى تلعب دورًا حاسمًا فى العلاقة العاطفية اليوم بشريكك، فقد تعرف معلومات جديدة عن الشريك أو ترى من شخصيته وجهًا جديدًا لم تكن تعرفه من قبل وهو ما يؤثر على قرارك بشأن مصير هذه العلاقة.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

أهملت طويلاً فى صحتك ولكنك اليوم تبدأ الاهتمام بشكل غير عادى بصحتك ولياقتك البدنية، ويحتمل أن تنضم لأحد صفوف النشاط البدنى وتهتم بشكل خاص باليوجا، كما يتوقع أن تغير النظام الغذائى الخاص بك وتختار واحدًا صحى أكثر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

من المهم أن تثق باقتراحاتك مهما بدت لك غير عبقرية أو عظيمة ويجب أن تطرد شعورك بالإحباط بعيدًا ولا مانع من أن تطلب المشورة من شخص تثق به لتتأكد أنك على الطريق الصحيح.


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مصر 365

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