266.5 مليار برميل احتياطي المملكة من النفط الخام بنهاية 2015

بلغ احتياطي المملكة الثابت من النفط الخام بنهاية ٢٠١٥ نحو ٢٦٦,٥٥ مليار برميل، بانخفاض عن العام السابق مقداره ٠,١٣ مليار برميل، وارتفع احتياطي المملكة الثابت من الغاز الطبيعي بنسبة ١,٢% ليبلغ في نهاية عام ٢٠١٥ نحو ٣٠٣,٢٥ تريليون قدم مكعب قياسي، مقارنة بنحو ٢٩٩,٧٤ تريليون قدم مكعب قياسي في نهاية عام ٢٠١٤.

ووفقاً لبيانات " ساما"، فقد ارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام خلال العام ٢٠١٥ بنسبة ٤,٩% ليبلغ نحو ٣٧٢٠,٣ مليون برميل، مقارنة بنحو ٣٥٤٥,١ مليون برميل في عام ٢٠١٤، وبذلك يكون متوسط إنتاج المملكة اليومي لعام ٢٠١٥ نحو ١٠,١٩ مليون برميل يومياً.

وارتفع إنتاج المملكة من المنتجات المكررة لعام 2015 بنسبة 13,9% ليبلغ 905,43 مليون برميل، مقارنة بنحو ٧٩٥,٢٨ مليون برميل في عام ٢٠١٤، وبذلك يكون متوسط إنتاج المملكة اليومي من المنتجات المكررة نحو ٢,٤٨ مليون برميل يومياً.

ويعزى ارتفاع المنتجات المكررة إلى ارتفاع إنتاج الديزل بنسبة ٢٧,٩% والذي يمثل نحو ٣٨,٨% من اجمالي إنتاج المنتجات المكررة، وارتفع إنتاج البنزين بنسبة ١١,٨% وارتفع إنتاج فحم الكوك بنسبة ٢١٣,١% وارتفع إنتاج غاز البترول المسال بنسبة ٣,٦% بالرغم من إنخفاض إنتاج وقود الطائرات بنسبة ٠,٥% بينما انخفض إنتاج زيت الوقود بنسبة ٧,١%.

وارتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي في عام ٢٠١٥م بنسبة ٤,٦% ليصل إلى ١٤٨٦,٥١ مليون برميل مقارنة بنحو ١٥١٦،٨٠ مليون برميل في عام ٢٠١٤.