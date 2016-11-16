ولي العهد: العناية بحقوق الإنسان تنطلق من تعاليم ديننا الإسلامي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن موضوع حماية الأطفال من أخطر ظاهرة تهدد مقومات مجتمعاتنا الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة، وأكد سموه في بداية كلمته في افتتاح الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، أن "استضافة المملكة لهذا الملتقى يعكس بوضوح ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - من اهتمام وعناية بحقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفولة على وجه الخصوص وهو اهتمام ينطلق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".

من جهة أخرى أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مآدبة عشاء تكريماً للوزير الأول للجمهورية الجزائرية. وكان سموه قد استقبل في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس رئيس مجلس إدارة الأطلنطي جون هنتسمان وبحثا عدداً من الموضوعات لما فيه تحقيق أهداف الاهتمامات المشتركة.