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إلغاء الحكم بإعدام مرسي والإفراج عن نجلي مبارك

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ألغت محكمة النقض المصرية أمس حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة. وكانت محكمة للجنايات قد أصدرت حكمها على مرسي في القضية المتعلقة بالتظاهرات التي أدت إلى مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. كما قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك علاء وجمال، على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة سجنهما للقرار شكلا، وتأييد إخلاء سبيلهما.

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