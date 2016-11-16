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خليفة بن زايد يصدر قانوناً بشأن مركز النقل المتكامل

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خليفة بن زايد يصدر قانوناً بشأن مركز النقل المتكامل خليفة بن زايد يصدر قانوناً بشأن مركز النقل المتكامل

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي.

وبموجب هذا القانون فقد تم استبدال اسم «مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة» ليصبح «مركز النقل المتكامل» وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع دائرة الشؤون البلدية والنقل.

ويكون المركز هو الجهة المختصة في الإمارة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وفق خطط النقل المعتمدة.

وحظر القانون مزاولة أي من أنشطة المركز دون الحصول على تصريح منه كما اشترط بأن يلتزم المصرح له بحدود التصريح الممنوح له.

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