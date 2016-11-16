إجراءات ومعايير موحدة للخدمات في بوابة «بلدي»

انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" على شبكة الانترنت، والتي تمثل تتويجاً لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة الحكومة الالكترونية والارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتيسير حصول المستفيدين عليها، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في صناعة القرار الخاص بالخدمات البلدية.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية لبوابة "بلدي" والتي تم إنجازها ضمن عدد من المراحل الأخرى الجاري تنفيذها حالياً، تهدف إلى أن تصبح بوابة "بلدي" واجهة حضارية للمجتمع البلدي بجميع عناصره ومكوناته ونافذة لتقديم الخدمات البلدية بأفضل المواصفات والمعايير في أسرع وقت ممكن من خلال انجاز المعاملات إلكترونياً إلى جانب إيجاد مصدر رئيس موثق ومعتمد للمعلومات البلدية وتحسين أداء مقدمي الخدمات البلدية المختلفة والوصول لأعلى مستويات التكامل بين جهود الوزارة والأمانات والبلديات والجهات الحكومية المهنية لتحقيق أفضل استفادة من الموارد البلدية.

وأشارت الوزارة إلى أن "بلدي" تتضمن اجراءات عمل موحدة لكافة الخدمات البلدية ومعايير موحدة لقياس الأداء إلى جانب خرائط حديثة لجميع مدن المملكة بما يدعم خطط وبرامج التنمية الوطنية وقطاع الأعمال وكافة الشركاء والمستفيدين من خدمات وأنشطة الوزارة، بالإضافة إلى ما تمثله البوابة كمنصة تفاعلية لطرح الأفكار ومناقشة كافة المقترحات ذات العلاقة بالقطاع البلدي، إلى جانب تيسير إنجاز المعاملات المتعلقة بالرخص المهنية والإنشائية واعتماد المخططات والتعريف باشتراطات الحصول على كافة الخدمات آلياً بما يسهم في تخفيف العبء الناجم عن مراجعة الوزارة والأمانات والبلديات واختصار زمن إنجاز المعلومات.