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جامعة جازان تبحث إنشاء حاضنة تقنية مع «بادر»

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جامعة جازان تبحث إنشاء حاضنة تقنية مع «بادر» جامعة جازان تبحث إنشاء حاضنة تقنية مع «بادر»

اجتمع المشرف على وحدة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بجامعة جازان د. محمد ناصر عقيل مع مسؤولي برنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، لبحث إنشاء حاضنة تقنية بالجامعة. وزار د. عقيل حاضنة "بادر" لتقنية المعلومات، والتقى المسؤولين فيها، وتعرف على البرنامج والخدمات المقدمة وإمكانية استفادة جامعة جازان من هذه الخدمات. ويعد برنامج بادر لحاضنات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتأسس عام 2007م، ويعني مصطلح بادر "المبادرة"، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية لتسريع ونمو الأعمال التقنية الناشئة في المملكة، وتتصل الحاضنة بأجهزة الحاسبات والاتصالات، والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، والبرمجيات والحلول، والوسائط المتعددة، وتطبيقات الهواتف الذكية.

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