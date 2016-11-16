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أمير القصيم يلتقي رئيس المحكمة الجزئية في بريدة

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أمير القصيم يلتقي رئيس المحكمة الجزئية في بريدة أمير القصيم يلتقي رئيس المحكمة الجزئية في بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الثلاثاء، الشيخ يوسف الضالع الذي قدم للسلام على سموه بعد تعيينه رئيساً للمحكمة الجزئية بمدينة بريدة.

في بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ الضالع، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، ولزملائه في المحكمة ليؤدوا أعمالهم ومواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً الجهود التي يبذلها كافة منسوبي المحكمة. من جانبه عبر الشيخ الضالع عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة.

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