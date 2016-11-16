محافظ الرس يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشن محافظ محافظة الرس محمد بن عبدالله العساف في مكتبة، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح مدير قطاع الصحة العامة أن الحملة خطط لها بزيارات ميدانية الى جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة وستنفذ في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع، كما أنها تستهدف الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط وداء السكري ومرضى القلب والكلى وأمراض الجهاز التنفسي والدم المنجلية، وكذلك كبار السن والنساء الحوامل.

وقد شهد إنطلاق الحملة مدير قطاع الصحة العامة بمحافظة الرس عبدالله بن حسين الضبعاني، ونائب المدير الاخصائي فيصل الطابع ومشرف الطب الوقائي د. أيمن عثمان، ومنسق الحملة محمد الحربي وبعض من منسوبي الأمارة والطاقم الطبي، حيث تم تدشين الحملة بشرح أهمية اللقاح وتم افتتاحها بإعطاء جرعة للمحافظ ولجميع منسوبي الإمارة.