تعليم المذنب يفعل «معاً ضد الإرهاب»

نظم قسم التوعية الإسلامية بإدارة التعليم بمحافظة المذنب، لقاءاته وفعالياته للبرنامج التربوي مهارات الحياة في عامه الثاني، ضمن مشروع صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم "معاً ضد الإرهاب والفكر الضال"، والذي يقام بالصالة الرياضية.

واشتمل اللقاء الأول والذي استهدف طلاب الصف الثالث الثانوي بثانوية أبي الدرداء على دورتين تدريبتين حول فن الحوار والعلاقات الأسرية، كما اشتمل على لقاء مفتوح مع القيادات الأمنية بالمحافظة العقيد عبدالله المذن والعقيد خالد القرعاوي، تحدثا فيه بإسهاب حول كافة المهددات الأمنية للشباب والآلية المثلى والسليمة للوقاية والحذر من هذه المهددات بكافة أشكالها وألوانها، كما تحدثا عن أهمية المحافظة على الأمن وتوحيد الكلمة والوقوف بحزم ضد الأفكار الضالة والهدامة.