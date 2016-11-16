بحث توطين الوظائف في المراكز التجارية بالقصيم

نظم برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم ورشة عمل لملاك ومديري المراكز التجارية "المولات" بالمنطقة برئاسة وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة مدير عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي وممثلي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وملاك ومديري المراكز التجارية "المولات" بالقصيم في ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وتم خلال الورشة استعراض ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وما سيتم تقديمه من خدمات تساهم في توطين وظائف المراكز التجارية "المولات" في المنطقة، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه هذا المجال والخطوات التي يجب اتخذاها لتذليل ذلك، وتأتي هذه الورشة ضمن جهود البرنامج في توطين الوظائف بالمنطقة والتي وجه صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج بالعمل عليها.

من جانب ثانٍ عقدت اللجنة التنفيذية للبرنامج اجتماعها الدوري برئاسة وكيل إمارة المنطقة وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة وممثلي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وتمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع على نتائج ورشة العمل مع ملاك ومديري المراكز التجارية (المولات) بالقصيم والممكنات التي ستقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لإنجاح ذلك وتم اتخاذ التوصيات المناسبة والتي ستساهم بإذن الله في زيادة فرص العمل للشباب في المنطقة.