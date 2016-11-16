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«صحة القصيم» تقدم سبعة آلاف خدمة للمرضى في منازلهم

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«صحة القصيم» تقدم سبعة آلاف خدمة للمرضى في منازلهم «صحة القصيم» تقدم سبعة آلاف خدمة للمرضى في منازلهم

د. سلطان الشايع

قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الطب المنزلي بالخدمات العلاجية 7098 خدمة لمرضى الطب المنزلي، وذلك خلال العام الماضي. أوضح ذلك مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة القصيم د. سلطان الشايع، مبيناً بأن الشؤون الصحية بالمنطقة بمتابعة من المدير العام حرصت على تطوير برامج الطب المنزلي المقدمة للمرضى في منازلهم وبين أسرهم، دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات للحصول على الخدمة الطبية، عبر فرق الطب المنزلي الموزعة بجميع مستشفيات المنطقة، لافتاً إلى الخدمات المنزلية لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات التمريضية فقط إنما تتجاوز ذلك لتقديم الأجهزة الطبية والمعدات التي يحتاجها المرضى، مضيفاً بأن عدد المرضى الذين استفادوا من هذه الخدمات بلغ 1757 مريضا. من جانبه، قال مدير إدارة الطب المنزلي بصحة القصيم خالد العثيم بأن فرق الطب المنزلي تقدم العديد من الخدمات للمرضى وتشمل خدمات طبية بلغ عددها 2224 خدمة، وخدمات تمريضية بلغت 3473 خدمة، وبرامج تغذية وعددها 89 برنامجا، وخدمات اجتماعية وعددها 432 خدمة، إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي وعددها 197 خدمة، فيما بلغ عدد الأجهزة الطبية والمعدات التي تم تقديمها للمرضى 683 جهازاً.

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