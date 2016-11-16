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ولي العهد يكرم فيصل السيف

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ولي العهد يكرم فيصل السيف ولي العهد يكرم فيصل السيف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس خلال افتتاح سموه الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت الذي نظمه الامن العام بالرياض رئيس مجلس إدارة مجموعة السيف للتنمية الأستاذ فيصل بن مساعد السيف الراعي الحصري للملتقى. وقد تسلم الدرع التكريمي نيابة عن الأستاذ فيصل السيف الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السيف. بدوره ثمّن الأستاذ فيصل السيف هذا التكريم من قبل سمو ولي العهد مؤكداً أن الاهتمام بالقطاع الخاص والدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة دافع قوي ومهم في مواصلة الشركات ورجال الأعمال دعم البرامج والأنشطة المجتمعية.

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