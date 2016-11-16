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عبد الرحمن العويس:الإمارات رسّخت تجربة فريدة في التسامح

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عبد الرحمن العويس:الإمارات رسّخت تجربة فريدة في التسامح عبد الرحمن العويس:الإمارات رسّخت تجربة فريدة في التسامح

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن دولة الإمارات منذ قيامها رسّخت تجربة فريدة في التسامح وقيمه النبيلة المتأصلة في عمق المجتمع الإماراتي، وهي تعبير عن الثراء الثقافي والتطور الإنساني والتفاعل الحضاري.

مما أسهم في جعل الدولة ترتقي في مؤشرات السعادة، موضحاً معاليه أن البرنامج الوطني للتسامح الذي أطلقته الرشيدة يمنح منظومة متكاملة من المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية والثقافية، ويعد التسامح إحدى أهم سمات الدولة ونقاط جذبها الحضارية والإنسانية، ونموذجاً يحتذى به في مجال التسامح الديني والتعايش بين مختلف الثقافات، وتقدم من خلاله الدولة مشروعاً أخلاقياً بامتياز، يكرّس الإمارات وجهةً عالمية للتسامح والتعايش.

وأضاف معاليه أن ثقافة التسامح تنهل من تعاليم الإسلام الحنيف، وهي جزء من الشخصية الإماراتية، وتعبير عن قيم الأصالة في المجتمع الإماراتي، وعن إرث المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

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