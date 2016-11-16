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حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة محمد العويس

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حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة محمد العويس حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة محمد العويس

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء لأسرة العويس، في وفاة المغفور له محمد بن حميد بن علي العويس.

 وأعرب سموه عن خالص تعازيه، خلال زيارة مجلس العزاء في إمارة الشارقة، أمس، لأشقاء المغفور له علي وماجد وعبد العزيز وسلطان بن حميد بن علي العويس، وحميد بن ناصر العويس ومحمد بن عبد العزيز العويس في وفاة ابن عمهما، وعمر بن سيف الجروان في وفاة ابن شقيقته، وذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه، في تقديم العزاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وصالح أحمد الشال، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري.

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