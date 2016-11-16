سلطان بن خليفة ونهيان بن مبارك يحضران أفراح النعيمي والريسي

حضر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وشيوخ آل النعيمي مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم الشيخ ناصر بن حميد النعيمي بمناسبة زفاف نجله صقر على كريمة خالد بن ناصر الريسي.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والادارية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وحضر الحفل أيضاً الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد ورؤساء ومديري العديد من الدوائر الحكومية والمسؤولين وأقارب وأهل العروسين.