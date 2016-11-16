محمد بن زايد: ستظل الإمارات دولة محبة معطاءة متسامحة فهذا قدرها ونهجها الذي رسمه المؤسسون

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات ماضية في نهجها المنفتح وثوابتها القائمة على التسامح والتعايش، وقال: «إن دولتنا آمنت بضرورة بسط قيم السلام والتعايش والتسامح، حتى غدت أنموذجاً متفرداً ووطناً للمحبة، تتوحد وتتآلف فيه القلوب والعقول».

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.

وقال سموه: «في يوم التسامح نستذكر إرث زايد الإنساني، ذلك الإرث الخالد الذي حمل قيماً وثوابت ما زالت تتطور وتنمو، وتقود جميع خططنا ومبادراتنا».

وأضاف: «حوّلت الإمارات التعدد والتنوع الثقافي الذي تحتضنه على أرضها إلى استثمار فاعل وقيمة مضافة إلى موارد النمو والتقدم والازدهار».

وقال سموه: «مثلما وصلت رسالة أخي محمد بن راشد إلى قلب كل محب للإمارات بما حملته من معان وقيم سامية، فإنها بالمثل عمقت الرؤية الوطنية للتسامح وأثرتها».وختم سموه تدويناته: «ستظل الإمارات دولة محبة معطاءة متسامحة، فهذا قدرها ونهجها الذي رسمه المؤسسون اﻷوائل، وإرثها الحضاري الذي نستكمله بكم ومعكم».