«الأهرام إبدو» تنظم ندوة عن الاستثمار الفرنسي في مصر.. الثلاثاء»

ينظم صحيفة الأهرام إبدو الثلاثاء المقبل مؤتمر الاستثمار الفرنسي بمؤسسة الأهرام.

> ويهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وإزالة العقبات أمام المستثمرين، خاصة بعد مجموعة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وفي حوار خاص ينشره الأهرام إبدو بالتزامن مع المؤتمر تؤكد داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أنه سيكون هناك طفرة غير مسبوقة في قطاع الاستثمارات في مصر، وأن تشجيع الاستثمار هو المدخل الرئيسي للنمو الاقتصادي وأن القرارات الأخيرة التي أتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ليست إلا خطوة أولى في طريق خطة اقتصادية متكاملة.

يذكر أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 4 مليار يورو.